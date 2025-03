Gaat Rudy Garcia voor grote verrassing zorgen? Deze opmerkelijke namen, die we héél goed kennen, zitten bij de voorselectie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia zal zijn voorselectie snel bekendmaken. Op vrijdag weten we welke spelers hij meeneemt voor de duels met Oekraïne. In de voorselectie zitten in ieder geval aan aantal ervaren spelers.

Rudi Garcia zal zeer binnenkort debuteren als nieuwe bondscoach. De Fransman nam over nadat Domenico Tedesco werd ontslagen half januari. Op vrijdag maakt Garcia zijn selectie bekend voor het tweeluik met Oekraïne. Zijn eerste selectie, altijd extra opletten dus welke richting hij uit wilt. Er zitten een aantal spelers uit de JPL bij, van KRC Genk, Antwerp, Club Brugge en Anderlecht. Heel wat jongens kunnen er voor de eerste keer bij zijn. Maar Garcia haalde ook een aantal namen van de 'Gouden Generatie' in zijn voorselectie. Dat Axel Witsel erbij was wisten we al, maar Het Laatste Nieuws meldt dat ook Dries Mertens, Michy Batshuayi en Christian Benteke mogen hopen op een plaatsje. Bij de bond was er het idee dat Tedesco te veel te snel wou veranderen. Wat extra anciens zouden dit probleem kunnen helpen oplossen.