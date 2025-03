Johan Boskamp heeft verrassende uitspraak over speler die bij Club Brugge mislukte: "Beste speler van de Eredivisie"

Johan Boskamp was vorige week onder de indruk van AZ na de 1-0 stuntzege tegen Tottenham in de Europa League. Vooral het middenveld van de ploeg van Maarten Martens maakte indruk op de Nederlandse analist. "Ik heb echt genoten van die gasten", zei hij in de podcast Boskamp & Kleine Gijp.

Eén van de verrassingen was Peer Koopmeiners, die volgens Boskamp een opvallende ontwikkeling doormaakt. “Ik had niet verwacht dat hij dit niveau zou halen", aldus de oud-middenvelder. “Bij Excelsior had hij het zelfs moeilijk, maar tegen de Spurs was het echt klasse.”

Toch was er één speler die er voor hem nóg meer uitsprong: Jordy Clasie. “Ik vind Clasie momenteel de beste speler van de Eredivisie. Ik vind hem echt fantastisch spelen", zei Boskamp vol lof. Dat is een opvallend compliment, zeker omdat Clasie in het verleden bij Club Brugge nooit echt kon doorbreken toen hij een jaar gehuurd werd van Southampton.

Volgens Boskamp is de routinier de absolute leider bij AZ. “Hij stuurt iedereen aan en gaat elke bal ophalen bij de centrale verdedigers", analyseerde hij. “Daarna begint het.” Die spelverdeling en rust aan de bal maken Clasie onmisbaar voor de Alkmaarders.

De rol die Clasie vervult, ziet Boskamp niet terug bij andere topclubs in Nederland. “Hij is in het veld de baas van de ploeg, dat zie je aan alles. Dat heb je bij Feyenoord en Ajax niet", stelt hij. Volgens hem is de ervaring van de middenvelder cruciaal voor het succes van AZ.

Boskamp benadrukt hoe belangrijk Clasie is voor de ontwikkeling van de jonge spelers rond hem. “Hij laat die jonge gasten beter worden", besluit hij.