Jonge Belg krijgt opeens kritiek bij Ajax: "Farioli wordt gek"

Het is het seizoen van de doorbraak voor Jorthy Mokio. De piepjonge verdediger krijgt onverwacht dit jaar heel wat speelminuten en lijkt een vaste waarde te worden in de basiself van Ajax. Alleen komt er nu kritiek richting de jonge Belg.

Het gaat hard voor Jorthy Mokio (16). De jonge verdediger mocht enkele weken geleden onverwachts zijn basisdebuut maken voor de hoofdmacht van Ajax, tegen Fortuna Sittard. Sindsdien lijkt Mokio een basispion te worden in de elf van Farioli.

Kritiek

Maar nu lijkt er toch kritiek te komen op Mokio. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle speelde hij een mindere partij, waarin hij zeer slordig was in zijn passing. Ook analist Kenneth Perez heeft dat gezien, en die denkt dat er een andere reden is dan zijn goede prestaties voor de vele minuten die Mokio krijgt.

"Het lijkt erop dat Ajax tegen Farioli heeft gezegd: kijk ook even naar onze jeugdspelers", vertelt hij aan ESPN. "Ik zou het oké en legitiem vinden als het op die manier gaat. Je kunt als leiding toch wel zeggen: trainer, wij zijn heel blij met al die punten, maar kijk ook even naar onze jongens waar we straks van moeten profiteren."

Gek van worden

Na zijn mindere prestatie tegen PEC Zwolle was Perez zeer kritisch voor Mokio specifiek: "Ik kan me voorstellen dat als Farioli Mokio ziet voetballen, dat hij daar helemaal gek van wordt. Farioli heeft helemaal geen zin in een speler die een tegenstander probeert uit te spelen op een hele gevaarlijke plek."

Gelukkig voor Mokio is hij nog zeer jong en kan hij alleen maar leren van de mindere prestatie tegen Zwolle. Vergeet niet: hij heeft dit seizoen nog geen enkele keer op zijn favoriete positie, centraal achterin, gespeeld. Geen wonder dus dat er eens een mindere wedstrijd inkruipt.