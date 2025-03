OH Leuven verliest aanvaller voor cruciale wedstrijden, Beerschot-speler ontsnapt aan schorsing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

William Balikwisha van OH Leuven dreigt twee speeldagen geschorst te worden na zijn rode kaart tegen KV Kortrijk. Ewan Henderson van Beerschot, die rood kreeg tegen STVV, hoeft geen effectieve schorsing te vrezen.

Balikwisha werd in de slotfase van de wedstrijd tegen Kortrijk van het veld gestuurd na een stevige tackle op Brecht Dejaegere. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar na ingrijpen van de VAR veranderde dat in rood.

Volgens het bondsparket kwam Balikwisha met veel kracht en de studs vooruit op het been van Dejaegere terecht. Hoewel het niet expres was, vonden ze de overtreding volgens Het Nieuwsblad gevaarlijk en vroegen daarom een schorsing.

De straf die het bondsparket voorstelt, is twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, en een boete van 2.500 euro. Als OH Leuven in beroep gaat, kan de straf misschien nog veranderen.

Rood voor Henderson

Beerschotspeler Ewan Henderson kreeg dit weekend ook rood tegen STVV. Hij maakte een duidelijke overtreding op Didier Lamkel Zé, maar bracht zijn tegenstander niet in gevaar.

Daarom wil het bondsparket hem alleen een speeldag schorsing met uitstel geven en een boete van 500 euro. OH Leuven en Beerschot kunnen nog in beroep gaan.