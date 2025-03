Club Brugge heeft het onmogelijke al eens gedaan en Philippe Vande Walle herinnert dat zich dat nog als de dag van gisteren: "Meest representatieve match van het Club-DNA"

Op woensdag zal Club Brugge een mirakel moeten verrichten op het veld van Aston Villa. Een comeback, zoals in 1987, toen blauw-zwart Borussia Dortmund verpletterde in het Jan Breydelstadion, 5-0. Voormalige doelman Philippe Vande Walle blikte bij ons terug op die prestatie.

Het onmogelijke heeft Club Brugge al eerder gedaan, in een tijd die de jongeren onder de 40 zich niet kunnen herinneren. De grootste "remontada" van Club in Europese competities vond plaats in 1987. Tijdens deze campagne wist Club de achterstand tegen Zenit Leningrad (2-0 verlies uit, 5-0 overwinning thuis) en Rode Ster Belgrado (3-1 nederlaag uit, 4-0 overwinning thuis) al om te buigen.

In de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, speelde Club Brugge zijn eerste achtste finale tegen Borussia Dortmund, maar had het geen schijn van kans. Met een 3-0 nederlaag op zak moesten de troepen van Henk Houwaart, met spelers als Léo Van der Elst, Jan Ceulemans, Marc Degryse en Hugo Broos, een wonder verrichten in het Jan Breydelstadion.

En dat deden ze. Dankzij doelpunten van Jan Ceulemans en een brace van Léo Van der Elst forceerde Brugge verlengingen, gevolgd door doelpunten van Franky en opnieuw Léo Van der Elst, die die avond een hattrick maakte.

Blauw-zwart won uiteindelijk met 5-0 van Borussia Dortmund na een epische remontada. Oud-doelman Philippe Vande Walle, die op de bank zat in de heenwedstrijd maar in de terugwedstrijd speelde, blikt terug op die gedenkwaardige avond in een interview met ons.

"De meest representatieve match van het Club-DNA"

"Dit is de wedstrijd die door de hele club werd gekozen als de meest representatieve match van het Club-DNA. Destijds hadden we twee goede doelmannen, met de legendarische Birger Jensen, en er was een rotatiesysteem bij elke vormdip. Hij had er drie doelpunten geïncasseerd in de heenwedstrijd en de terugwedstrijd was niet erg aanlokkelijk voor een doelman, want het was drie dagen lang -10 graden geweest en het veld was bevroren. Er was geen verwarming zoals vandaag, het was keihard en de lijnen waren met krijt getrokken."

"Hij zei dat hij de dag voor de wedstrijd last van zijn rug had en ik greep mijn kans. Het Jan Breydelstadion was al lang voor de aftrap vol. We begonnen de wedstrijd en na drie minuten wilde mijn teamgenoot Mamadou Tew me een terugspeelbal geven, maar schoot de bal naar de cornervlag. De bal kwam terug in het spel en bij de hoekschop, kwam hun aanvaller Frank Mill (die een brace had gescoord in de heenwedstrijd) met zijn hoofd op een meter van mij, en ik redde. Het was een cruciale redding, want we scoorden kort daarna en stopten niet meer", herinnert Philippe Vande Walle zich, destijds 25 jaar oud.

De heldendaad voor Brugge is nog steeds mogelijk tegen Aston Villa

Deze keer zal Club Brugge natuurlijk onder andere omstandigheden zijn heldendaad moeten verrichten, aangezien ze uit spelen. Toch is Philippe Vande Walle van mening dat blauw-zwart nog steeds alle kansen heeft.

"Ik geloof erin, want ze hebben al laten zien dat ze tot alles in staat zijn. Niemand gaf een cent voor hun wedstrijd tegen Atalanta, en ze scoorden drie keer in de eerste helft. Theoretisch kan het, waarom zouden ze geen twee goals kunnen maken tegen Aston Villa? Ik geloof er voor de volle 100% in, maar we moeten realistisch blijven", aldus Vande Walle.

Hoewel iedereen in Brugge natuurlijk hoopt dat deze wedstrijd de geschiedenis van de club zal ingaan, is Club verre van van plan om de historische ontmoeting uit 1987 te vergeten. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund aan het begin van het seizoen, werden de spelers die die avond op het wedstrijdformulier stonden uitgenodigd door Bart Verhaeghe en het Brugse bestuur. Deze avond zal nooit vergeten worden in Brugge.