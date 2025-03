De gouden generatie om Rudi Garcia te helpen: wie keert er écht terug in de selectie?

In zijn voorselectie heeft Rudi Garcia verschillende voormalige kernspelers van het nationale team geplaatst, te weten Axel Witsel, Dries Mertens, Michy Batshuayi en Christian Benteke. Maar wie van deze vier mannen zou er echt deel kunnen uitmaken van de definitieve lijst? Een poging tot antwoord.

Het is deze vrijdag dat Rudi Garcia zijn eerste selectie zal onthullen sinds zijn benoeming tot bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman heeft de afgelopen weken een voorselectie opgesteld van ongeveer vijftig namen, die stap voor stap is verfijnd tot de uiteindelijke kern.

In deze voorselectie vinden we onder anderen een tiental spelers uit onze competitie, voornamelijk afkomstig van Club Brugge, Genk en Antwerp, maar ook enkele voormalige leiders van de gouden generatie, iets wat Domenico Tedesco bijna nooit deed.

Terwijl de Duits-Italiaanse coach bijna vanaf nul wilde beginnen, met slechts enkele ervaren spelers, wil Rudi Garcia daarentegen steunen op de ervaring van de oudgedienden om de nieuwkomers in de groep te begeleiden.

Witsel als 'grootvader', een laatste dans voor Mertens?

Een reden waarom we bijvoorbeeld Michy Batshuayi, Axel Witsel, Dries Mertens en Christian Benteke in zijn voorselectie zien. Maar wie van hen zou daadwerkelijk de definitieve selectie kunnen halen?

Het profiel van Axel Witsel is misschien het meest logisch. Omgeturnd tot centrale verdediger bij Atlético Madrid, kan de voormalige speler van Standard en Dortmund uiteraard nog steeds uitkomen als defensieve middenvelder, een positie waarop er voor deze samenkomst veel blessures zijn. Ook op twee posities op het veld waar de Rode Duivels aan ervaring ontbreken. Zijn profiel zou Rudi Garcia dus kunnen helpen, maar Witsel heeft slechts twee korte wedstrijden gespeeld in 2025 en mist wedstrijdritme. Dus krijgt hij eerder een rol als 'grootvader' en adviseur dan?

Ook Dries Mertens zou deze rol kunnen krijgen. De Napoli-legende is nog steeds in topvorm bij Galatasaray, met 5 doelpunten en 18 assists (!) sinds het begin van het seizoen. Maar Mertens wordt over twee maanden 38 en de Turkse pers heeft zijn pensioen aan het einde van het seizoen al aangekondigd.

Zijn statistieken pleiten voor hem, maar ons nationale team heeft al verschillende aanvallende talenten die meer "de toekomst" vertegenwoordigen. Een waardig afscheid? Misschien eerder in juni in het Koning Boudewijnstadion dan in maart in Genk, in dat geval?

Eerder Benteke of Batshuayi als derde aanvaller?

"In topvorm" is ook hoe we Christian Benteke kunnen beschrijven. De spits van DC United is sterk aan het seizoen in de MLS begonnen, aangezien hij drie doelpunten heeft gescoord in de eerste drie wedstrijden. De topscorer van vorig seizoen, voor Léo Messi en Luis Suarez, heeft nooit verborgen dat hij droomt van een laatste dans in het nationale team. Zal hij de derde spits worden achter Lukaku en Openda?

Dit is niet zeker, want Michy Batshuayi heeft ook zijn laatste woord nog niet gezegd. Ook hij wil graag terugkeren bij de Rode Duivels en staat in directe concurrentie met Christian Benteke, aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat Rudi Garcia beide spelers zal selecteren.

Benteke heeft de vorm, maar de twee aanvallers hebben een verschillend profiel, en misschien past een van hen beter bij Garcia. Het antwoord volgt vrijdag.