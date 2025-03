Marc Degryse en Frank Boeckx zijn serieus onder de indruk en zien grote kanshebber voor eindwinst in de Champions League

PSG kon zich dinsdagavond plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Marc Degryse en Frank Boeckx zien het groots voor de Franse topclub.

Vorige week was het bijna schandalig hoe PSG verloor van Liverpool in de heenwedstrijd. Totale dominantie, maar de Engelse club won nog met 0-1, nadat doelman Alisson Becker een wereldprestatie leverde.

Deze week kon PSG wel profiteren, al was het in de strafschoppen. Nu was het doelman Gianluigi Donnarumma die de held werd in de strafschoppenreeks en zich kroonde tot Man of the Match.

Marc Degryse was duidelijk onder de indruk. "Ondanks de druk van Liverpool waren de beste kansen voor PSG. Zij kwamen met hun jonge spelers ook weer tot leven in de verlengingen", zei hij in de studio van VTM.

"Het is een mooie, enthousiaste ploeg. En technisch leuk om naar te kijken. Ik vind het verdiend dat ze doorstoten", gaat hij verder. In de kwartfinale komen ze trouwens Aston Villa of Club Brugge tegen.

Frank Boeckx gaat zelfs nog een stapje verder. "In mijn ogen zelfs een serieuze kanshebber op eindwinst. PSG is enorm gegroeid in dit toernooi en ik zie ze nog verder geraken. Dit is inderdaad verdiend."