PSG en Liverpool zorgen voor spektakel op Anfield: als Club Brugge doorstoot wordt dit de volgende tegenstander

Na een spannende wedstrijd en een beslissende strafschoppenserie heeft PSG zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League door Liverpool te verslaan op Anfield.

Paris Saint-Germain beleefde een avond vol emoties op Anfield, waar de Parijzenaars uiteindelijk Liverpool versloegen na strafschoppen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League. Na een 0-1 nederlaag in de heenwedstrijd in het Parc des Princes, moesten de mannen van Luis Enrique absoluut winnen in Engeland om hun Europese avontuur voort te zetten. Missie volbracht, maar niet zonder moeilijkheden na een adembenemende wedstrijd en een beslissende strafschoppenserie.

PSG opende de score dankzij Ousmane Dembélé, die een goed opgezette aanval afmaakte die was gestart door Nuno Mendes en Bradley Barcola in de 12e minuut. De Parijzenaars namen vervolgens de controle over de wedstrijd met verschillende gemiste kansen, vooral door Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia.

In de tweede helft dacht Liverpool meermaals gelijk te maken. Dominik Szoboszlai zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel in de 53e minuut, terwijl Gianluigi Donnarumma verschillende beslissende reddingen verrichtte, met name op een kopbal van Luis Diaz. Verlengingen zagen de twee teams elkaar neutraliseren, ondanks enkele kansen aan beide kanten, waaronder een schot van Dembélé dat prachtig werd gestopt door Alisson Becker in de 109e minuut.

De strafschoppenserie viel dan uiteindelijk in het voordeel van PSG. Darwin Nunez en Curtis Jones misten hun pogingen, waardoor de Parijzenaars zich kwalificeerden.

In de kwartfinales zou PSG het kunnen opnemen tegen Aston Villa of Club Brugge. De Villans hebben een grote stap gezet naar kwalificatie na hun 3-1 overwinning in de heenwedstrijd tegen Club.