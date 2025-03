Voormalige sterkhouder van Anderlecht is héél duidelijk en weet hoe paars-wit nog kan meespelen voor de titel én de Beker van België kan winnen

Wachten op God... Jan Vertonghen. De aanvoerder van paars-wit is speelklaar, maar moest in Het Kuipje toezien hij RSC Anderlecht werd weggespeeld door KVC Westerlo. Voor Frank Boeckx is er maar één oplossing.

Durft David Hubert Jan Vertonghen niet brengen? Of heeft de coach van RSC Anderlecht een andere manier van denken dan alles en iedereen? Ook Frank Boeckx is er heilig van overtuigd dat paars-wit Super Jan nodig heeft om er terug bovenop te komen. "Het is héél simpel", aldus Boeckx in Extra Time. "Vertonghen moét fit geraken voor de Champions Play-Off én voor de bekerfinale. Jan is een cruciaal onderdeel van Anderlecht." Jan Vertonghen moét fit geraken voor de Champions Play-Off, voor de bekerfinale én voor RSC Anderlecht "Vertonghen maakt de spelers rond zich beter", gaat de voormalige doelman van Anderlecht verder. "En wie dat niet gelooft moet maar eens met Zeno Debast bellen. Hij zal meteen zeggen hoeveel hij heeft opgestoken door gewoon naast Vertonghen te voetballen." Volgens Boeckx heeft Anderlecht dringend nood aan iemand die aan de kar trekt. "Er staan simpelweg geen leiders op het veld. Daarbovenop was Leander Dendoncker ziek. Het is geen excuus, maar wel deel van de verklaring voor de wanprestatie van Anderlecht."







