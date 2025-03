Vanhaezebrouck komt met opvallende tip voor Milicevic: "Misschien moet hij dat veranderen"

Danijel Milicevic loodste KAA Gent naar de Champions' Play-offs. Het is uitkijken welke rol de Buffalo's daarin kunnen spelen.

Het was voor de supporters al veel te lang geleden dat KAA Gent nog eens de top zes haalde. In een moeilijk jaar, met een trainerswissel, lukte het dan toch nog.

In 2021 vervoegde Milicevic de staf van de toenmalige hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck. “Van de ploeg waarmee we in Gent kampioen speelden, was hij de meest aangewezen speler om trainer te worden, ja. Ik zie niet in wie anders”, klinkt het bij Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

“Mili heeft kennis van zaken, weet een match aan te pakken. Je moet het snappen én het kunnen overbrengen. Als speler stuurde Mili al ploegmaats aan. Bij Yves Vanderhaeghe zag ik dat destijds ook. Daarom ben ik hem gaan halen als assistent toen hij stopte, niet omdat we ooit dubbeltoernooien tennis hadden gespeeld”, lacht Vanhaezebrouck.

Dat Milicevic impact heeft op de spelers is ondertussen duidelijk geworden. Met zijn beperkte postuur is hij echter niet de meest imposante figuur langs de zijlijn. Daarom komt Vanhaezebrouck met een opvallende tip.

“Misschien is het een ideetje om in de play-offs van garderobe te veranderen en een kostuum te dragen in plaats van een trainingspak. Hij staat daar goed mee en hij zou zichzelf wat groter maken”, besluit Vanhaezebrouck.