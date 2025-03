Coleman zet zijn spelers onder druk voor cruciale wedstrijd: "Niet in een hoek blijven staan en klappen krijgen"

OH Leuven staat zondag voor een cruciale thuiswedstrijd tegen STVV. Na een seizoen vol ups en downs is de laatste wedstrijd van het seizoen allesbepalend voor OHL, die natuurlijk hoopt op een plek in de Europe Play-offs.

Hoewel de druk hoog is, heeft trainer Chris Coleman vertrouwen in zijn team. OHL verloor dit seizoen in eigen huis slechts één keer en wil die sterke thuisreputatie behouden door STVV te verslaan. Coleman is dan ook duidelijk over het resultaat van zondag. “We moeten als doel hebben om de wedstrijd zondag te winnen”, vertelt de coach tegenover Het Nieuwsblad. De wedstrijd tegen STVV zal niet alleen gaan om het resultaat, maar ook om de mentaliteit van de spelers. Coleman gelooft dat dit soort wedstrijden het karakter van zijn team zal blootgeven. “In mijn ervaring ontdek je op dit soort momenten wat je zelf in de tank hebt en wie er schouder aan schouder met je staat", zegt de coach vastbesloten in de krant. Wat er ook gebeurt zondag, OHL moet minstens 90 minuten laten zien wat ze kunnen. Duidelijke boodschap Coleman geeft alvast één duidelijke boodschap mee richting zijn spelersgroep. “Na een verlies moet je terugslaan, niet in een hoek blijven staan en klappen blijven krijgen. Zondag krijgen we die kans.”