SK Beveren hoopt ongeslagen reeks voort te zetten, maar moet het wel zonder sterkhouder doen: "Zeg nooit nooit, maar het zou een wonder zijn"

SK Beveren is in topvorm en wil dat vanavond bewijzen tegen RWDM. In eigen huis kunnen de Waaslanders hun zesde opeenvolgende overwinning boeken. De play-offs lijken bijna zeker, maar trainer Marink Reedijk blijft voorzichtig met grote uitspraken.

Ondanks de uitstekende prestaties blijft coach Marink Reedijk met beide voeten op de grond. Hij benadrukt dat een goede reeks op zich weinig betekent zonder een concreet doel. Volgens hem is het belangrijk om gefocust te blijven op de volgende wedstrijd en niet te ver vooruit te kijken.

Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt een plek in de play-offs bijna binnen voor SK Beveren. Toch is een plaats in de top twee en promotie naar 1A nog ver weg voor de Waaslanders.

“Het zou een wonder zijn als we die achterstand nog goedmaken", benadrukt trainer Reedijk in De Gazet van Antwerpen. “Zeg nooit nooit, maar het is geen makkelijke route."

Zonder Mertens, maar wel met een plan

Vanavond tegen RWDM moet Beveren het wel doen zonder spits Lennart Mertens na diens rode kaart van afgelopen weekend tegen Patro. “Hij was zelf ontgoocheld. Hopelijk leert hij zijn emoties in de toekomst beter onder controle te houden", aldus Reedijk.

De trainer moet natuurlijk puzzelen voor de wedstrijd tegen RWDM, maar samen met zijn staf heeft hij een oplossing gevonden, die hij nog niet wil onthullen. "We hebben een plan bedacht om RWDM zo moeilijk mogelijk te maken", besluit de trainer.