Komt het ooit nog goed? Nieuwe grote domper voor wereldster Neymar

Getroffen door een blessure aan zijn linker dij, is Neymar gedwongen om af te zien van de komende twee wedstrijden met Brazilië. En zo blijft de lijdensweg van de Braziliaanse vedette maar duren.

De Braziliaanse ster Neymar is ondertussen al 33 jaar oud. Deze week is hij opnieuw getroffen door tegenslag. Op dit moment speelt hij in eigen land voor Santos, maar de winger heeft moeten afzien van deelname aan de komende twee wedstrijden van de nationale ploeg vanwege aanhoudende pijn in zijn linkerdij.

De aankondiging van de selectie, officieel gemaakt vrijdagavond op het sociale netwerk X door de Braziliaanse voetbalconfederatie (CBF), had onmiddellijk de aandacht van de supporters getrokken.

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Om het gemis van Neymar op te vangen heeft de CBF ervoor gekozen om een beroep te doen op het jonge wonderkind van Real Madrid, Endrick, slechts 18 jaar oud.

Neymar, een recordhouder gedwongen tot rust

De laatste keer dat Neymar te zien was in het shirt van Brazilië was alweer op 18 oktober 2023, tijdens een wedstrijd tegen Uruguay (2-0 nederlaag). Hij werd het slachtoffer van een ernstige blessure aan zijn linkerknie, inclusief een gescheurde voorste kruisband en meniscus.

Ondanks alle tegenslagen blijft Neymar een levende legende van het Braziliaanse voetbal, met een indrukwekkend palmares van 79 doelpunten in 128 interlands, een record dat ongeëvenaard is sinds zijn debuut in augustus 2010.