Rode Duivels-legende is duidelijk over terugkeer Thibaut Courtois: "Als hij terugkomt, ben ik de gelukkigste speler ter wereld"

Thibaut Courtois is eindelijk terug bij de Rode Duivels. Zijn terugkeer bracht veel verschillende meningen teweeg. Maar volgens Rode Duivels-icoon Enzo Scifo is zijn terugkeer alleen maar goed nieuws voor ons land. "Als we iets willen winnen, moet hij zo snel mogelijk terugkomen."

Het was een soap waar Familie en Thuis jaloers op waren. Na een discussie omtrent de aanvoerdersband en een ruzie met voormalig bondscoach Domenico Tedesco zagen we Thibault Courtois een hele tijd niet meer aan het werk bij de Rode Duivels.

Nu Tedesco weg is en Rudi Garcia aan het roer staat, is Courtois weer terug bij de Duivels. Een situatie die voor wat controverse, en zelfs het afscheid van Koen Casteels bij de nationale ploeg zorgde.

Ego

Volgens 84-voudige Rode Duivel Enzo Scifo is de terugkeer van Courtois alleen maar goed nieuws. "Courtois is een keeper die je kan helpen een WK te winnen of een beslissende wedstrijd te winnen. Hij speelt voor Real Madrid, hij is een referentie, een voorbeeld, ook al heeft hij ook een zeker ego", vertelt hij aan Le Soir.

"Ik ben het er niet mee eens met wat Thibaut deed", voegt Scifo toe. "Als je deel uitmaakt van de selectie, moet je respect tonen voor deze instelling. Een manager, een coach, een speler, iedereen kan wel eens een fout maken. Maar als je Thibaut Courtois bent, kunnen we niet zonder je."

Ambitie te weinig?

Of de terugkeer van de doelman voor wreving in de groep zal zorgen, betwijfelt Scifo. "Als ik speler was, en een keeper als Courtois keert terug, ben ik de gelukkigste mens ter wereld."

"Als dat niet het gevoel is, ontbreekt het ons misschien aan ambitie", waarschuwt Scifo. "Ik zou persoonlijk de zaken openlijk en in alle openheid aan de groep voorleggen en vooral tegen Courtois zeggen dat hij zichzelf niet langer moet toestaan ​​wat hij heeft gedaan."

"Willen we iets winnen, dan moest Courtois zo snel mogelijk terugkeren", sluit Scifo af. "Ik denk niet dat hij het ooit nog eens zal doen."