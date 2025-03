Standard wil Europees ticket binnenhalen, met of zonder Ivan Leko: "Alleen spelers die 100% toegewijd zijn, zullen spelen"

Standard wil de reguliere competitie op een sterke manier afsluiten. Deze zondag speelt de club thuis tegen Antwerp. Ondanks het mislopen van de Champions Play-offs heeft Attila Szalai alvast veel goesting in de nacompetitie.

"We weten allemaal dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Antwerp is een goed team, ze gaan de Champions Play-offs spelen en zijn een van de topclubs van België. Ons doel is om het seizoen goed af te sluiten met een positief resultaat, vooral thuis", aldus Szalai op de persconferentie.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo'n mini-competitie ga spelen. Wat ik ervan gehoord heb, klinkt het interessant. We hopen op goede wedstrijden en zullen strijden voor een Europees ticket. We zijn allemaal voetballers, en het maakt niet uit wie de tegenstander is, we willen winnen", besluit Szalai.

Attila Szalai blijft strijden, zelfs in de Europe Play-offs

"Mijn doel is om het maximale te geven voor de club. Ik zal waarschijnlijk volgend seizoen niet meer hier zijn, maar ik wil mijn best doen om het team te helpen, zowel op training als tijdens de wedstrijden. Tot de laatste wedstrijd zal ik niet aan mijn situatie denken en ik denk dat dit ook voor elke andere uitgeleende speler geldt."

Dit zal misschien niet gelden voor Ivan Leko, die enige twijfel zaaide over zijn toekomst. Als hij er echter nog is voor de laatste tien wedstrijden van het seizoen, zal de Kroaat alleen de spelers gebruiken die nog steeds voor de volle 100% toegewijd zijn aan de club.

"Spelers die niet gemotiveerd zijn, zullen aan de kant worden gezet. Ja, alleen spelers die bereid zijn om 100% voor Standard te gaan, zullen spelen", benadrukt de trainer van Standard. "Als je bereid bent om voor Standard te spelen, speel je, zo niet, dan speel je niet."