Alle scenario's voor vandaag op een rijtje: wie speelt in welk geval de Relegation Play-offs?

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League wordt vandaag afgesloten, en de strijd om het behoud in 1A is spannender dan ooit. Alle tickets voor de Champions' Play-off zijn al verdeeld, maar onderin is nog veel onzeker. Westerlo, OHL, Dender, Cercle Brugge en STVV strijden om directe redding.

Westerlo (10de, 34 punten) heeft de beste papieren. Als het op bezoek bij Beerschot niet verliest, is het zeker van lijfsbehoud. Bij een nederlaag kan Westerlo alsnog gered zijn als Cercle Brugge of Dender niet wint, of als OHL verliest. Alleen als al die ploegen punten pakken, speelt Westerlo play-downs.

OHL (11de, 34 punten) heeft een thuisduel tegen STVV. Winst betekent zekerheid. Bij een gelijkspel is OHL gered als Westerlo verliest of als Dender en Cercle Brugge niet allebei winnen. Verlies betekent play-downs als zowel Cercle als Dender winnen.

Dender (12de, 32 punten) moet op bezoek bij KV Mechelen. Winst betekent directe redding. Bij een gelijkspel hangt het af van de resultaten van Cercle Brugge en STVV. Verlies betekent play-downs als Cercle minstens een punt pakt én STVV wint.

Cercle Brugge (13de, 32 punten) moet op bezoek bij Anderlecht en heeft het minst marge. Winst is nodig, in combinatie met puntenverlies van OHL of Dender, of een nederlaag van Westerlo. Bij een gelijkspel is redding alleen mogelijk als Dender verliest en STVV niet wint. Verlies betekent zeker play-downs.

STVV (14de, 31 punten) moet winnen op OHL om kans te maken op rechtstreekse redding. Dat lukt alleen als Dender of Cercle Brugge niet wint. Bij een gelijkspel of verlies speelt STVV play-downs.

Kortrijk en Beerschot zijn al veroordeeld tot de play-downs. Bij een gelijke stand tussen ploegen worden onder meer overwinningen, doelsaldo en gescoorde goals als beslissende criteria gehanteerd.