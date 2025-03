"Ze worden nerveus": middenvelder van Lokeren-Temse spreekt tonnen ambitie uit

Lokeren-Temse en Club Luik strijden allebei nog voor een plaats bij de eerste zes (buiten de U23-clubs), om deel te kunnen nemen aan de Promotion Play-Offs. Ze namen het zaterdagavond tegen elkaar op en de thuisploeg won.

Radja Nainggolan kon nog eens beslissend zijn. De voormalige Rode Duivel maakte zich al snel opmerkelijk door een perfecte vrije trap op het hoofd van Daniel Perez te schilderen, zijn eerste assist sinds zijn terugkeer naar België.

Janssen opnieuw van belang

Toon Janssen scoorde uiteindelijk het beslissende doelpunt iets meer dan twintig minuten voor het einde van de wedstrijd, bediend door Indy Boonen. 2-1 eindstand in het voordeel van Lokeren-Temse, dat met 29 punten op de 9e plaats blijft. Club Luik staat achtste met één punt meer.

En ook Lierse op plaats zeven staat niet eens zover meer en die plaats geeft - door de klassering van Club NXT in het klassement - recht op de play-offs. Lokeren-Temse is officieel gered sinds dit weekend en kan dus naar boven kijken.

Goede zaak in strijd om play-offs

“Natuurlijk ken ik het programma van Lierse", opende matchwinnaar Janssen meteen bij Het Laatste Nieuws. “De redding was enkel een futiliteit."

"Dit is een héél dikke overwinning in de strijd om de play-offs. Met deze zege zetten we een grote stap. We hebben afgelopen week alleen gefocust op de ploegen boven ons. Zij worden nerveus en dat was de bedoeling."