Nieuwe zware opdoffer op komst voor Rudi Garcia? Jonkie kan profiteren

Voor zijn allereerste wedstrijd op de bank van de Rode Duivels zal Rudi Garcia al meteen een vaste basisspeler moeten missen in de persoon van Amadou Onana. Toch zou de Fransman het misschien ook zonder Arthur Theate moeten doen. Die laatste is zeer twijfelachtig.

De serieuze zaken beginnen voor Rudi Garcia. Op maandag kwamen/komen de Rode Duivels samen in Tubeke om zich voor te bereiden op de dubbele confrontatie met Oekraïne om in Divisie A van de Nations League te blijven.

De Franse bondscoach heeft zijn eerste selectie aangekondigd afgelopen vrijdag, maar zal het ondertussen moeten stellen zonder een vaste waarde die terugkeert van een blessure maar nog niet fit genoeg is: Amadou Onana.

Vanwege andere afwezigheden op het middenveld, zoals die van Orel Mangala, heeft Rudi Garcia een beroep gedaan op nieuwe gezichten zoals Bryan Heynen en Nicolas Raskin, terwijl Hans Vanaken zijn grote rentree maakt in de groep.

Arthur Theate uiterst onzeker voor confrontatie met Oekraïne in Nations League

Arthur Theate van zijn kant was nog steeds afwezig bij Frankfurt tegen Bochum en is zeer onzeker voor de duels met Oekraïne volgens het Nieuwsblad. De voormalige speler van Oostende, Bologna en Rennes is geblesseerd aan de kuit en heeft de laatste drie competitieronden gemist.

Een waarschijnlijke afwezigheid die Jorthy Mokio een nog grotere kans biedt om eventueel te spelen. De jonge speler van Ajax Amsterdam kan spelen op de linkerflank van de verdediging, als centrale verdediger en als defensieve middenvelder. Drie posities waarop Rudi Garcia iedereen goed zal kunnen gebruiken in de huidige omstandigheden. Zal hij op slechts 17-jarige leeftijd al zijn debuut maken voor de Rode Duivels? De kans wordt groter...