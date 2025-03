OFFICIEEL: Cercle Brugge grijpt in neemt voor de tweede keer dit seizoen afscheid van coach

Het verlies op het veld van RSC Anderlecht en de bijhorende verwijzing naar de Relegation Play-Off heeft Ferdinand Feldhofer de kop gekost. De Oostenrijker is niet langer coach van De Vereniging.

"Cercle Brugge neemt afscheid van Feldhofer", aldus groen-zwart. "Over zijn opvolging zal eerstdaags gecommuniceerd worden. We bedanken hem alvast voor zijn inspanningen."

