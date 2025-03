"Ze moeten niet zagen of het op de arbitrage steken": goalgetter valt ploegmaats aan, coach moet schorsing vrezen

STVV ging met de billen bloot bij OH Leuven en verloor er met 3-2. Achteraf ging coach Felice Mazzu helemaal uit zijn dak op de arbitrage, waardoor hij mogelijk nog een straf moet verwachten de komende weken. Een van de spelers zei dan weer heel wat anders.

Waar Felice Mazzu het nog volop had over de arbitrage, prikte Adriano Bertaccini vooral naar de eigen ploegmaats. Hij scoorde ook in Leuven opnieuw twee keer en doet zo zelfs mee voor de topschutterstitel.

Druk op de ketel

Maar hij mag dit seizoen maar zes wedstrijden meer spelen in plaats van tien én dat zijn er ook nog eens zes met héél veel druk op de ketel in de Relegation Play-offs.

"We hebben opnieuw niet op ons niveau gespeeld op verplaatsing. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is en wat er aan het gebeuren is, maar ik denk dat er een gebrek aan zin is bij bepaalde spelers", aldus Bertaccini bij DAZN.

Schorsing voor Mazzu?

"Ik kan alleen maar zeggen dat we op basis van alles staan waar we moeten staan: in de Relegation Play-offs. De zin om te winnen en om alles te geven op het veld ontbreekt. Sommige spelers moeten zich vragen stellen."

"Ze moeten niet steeds de schuld op anderen steken of op de arbitrage of zagen. Het gaat over wil", aldus de goalgetter nog. Daarmee gaat hij zelfs in tegen zijn eigen coach, die het ook vooral over de arbitrage had. Die coach moet zich overigens voor zijn uitlatingen aan een (ernstige) straf verwachten en zal mogelijk in de Relegation Play-offs geschorst worden.