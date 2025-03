Jonathan Lardot zag de VAR dit weekend blunderen: "Dit had ik niet verwacht"

Beerschot ging afgelopen weekend met 1-2 onderuit tegen KVC Westerlo. Dit ook na een zeer opmerkelijke strafschop in het voordeel van de Kemphanen.

Beerschot was al helemaal zeker van een plaats in de Relegation Play-offs, maar probeerde toch nog punten te sprokkelen voor de start van de mini-competitie. Zo lang het mathematisch kan, kan er gehoopt worden.

Tegen Westerlo lukte dat niet, mede door de strafschop die de Ratten tegen kregen. Griffin Yow zette die kort voor rust om. De penalty volgde nadat een hand het gezicht van Tuur Rommens raakte.

Vederlicht, en de scheidsrechter gaf de elfmeter eerst ook niet. De VAR zag er duidelijk wel een fout in en riep Erik Lambrechts naar het scherm, die nadien naar de videoref luisterde.

"Dat is iets wat ik niet had verwacht, daar een interventie", bekent Jonathan Lardot bij Under Review. "Niemand verwacht een penalty, wat niet betekent dat het geen fout is."

"Ik had ook geen strafschop verwacht, volgens mij is het contact onbewust. Ik vond dat gewoon te licht. Ik had het geapprecieerd als Erik bij zijn standpunt was gebleven", besluit hij.