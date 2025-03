Na enkele moeilijke weken kan Lokeren-Temse bijna opgelucht ademhalen: "Dat weekje rust zal echt deugd doen"

16

Met nog vier speeldagen te gaan, is Lokeren-Temse zeker van behoud in de Challenger Pro League. Dankzij een sterke reeks van 12 op 15 hoeft de club niet langer te vrezen voor degradatie, al is het seizoen nog niet voorbij...

Naast het sportieve behoud moet de club nog een belangrijke horde nemen: de licentie voor volgend seizoen. Als die wordt toegekend, kan Lokeren-Temse zich opmaken voor een tweede jaar in de Challenger Pro League. Het resterende programma ziet er niet al te zwaar uit voor Lokeren-Temse. De ploeg moet nog op bezoek bij RSCA Futures en Seraing en speelt thuis tegen Lommel en Zulte Waregem. Er zijn dus nog kansen om extra punten te sprokkelen. Middenvelder Toon Janssen benadrukt in Het Nieuwsblad dat de ploeg wel met beide voeten op de grond moet blijven. "We gaan ons nog niet rijk rekenen. De volgende wedstrijd is de enige waar we naar kijken." Na een intense periode komt de interlandbreak als geroepen bij de spelers van Lokeren-Temse. “De voorbije weken waren bijzonder zwaar. Niet alleen ikzelf, maar ook heel wat collega’s sukkelen met kwaaltjes. Dat weekje rust zal echt deugd doen", besluit Janssen.