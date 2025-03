Voormalige Gouden Schoen heeft duidelijke boodschap voor Club Brugge over potentieel vertrek sterhouder: "Daar moet je als Belgische club niet over twijfelen"

Het is het seizoen van de doorbraak voor Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder heeft in zowel de JPL als in Europa monden doen openvallen met zijn fantastische prestaties. Verschillende topclubs zouden reeds interesse hebben in Jashari en zouden zo'n 40 miljoen euro willen neertellen.

Afgelopen zomer werd de 22-jarige Jashari door Club Brugge overgenomen van FC Luzern. Hij kostte Club zo'n 6 miljoen euro, een bedrag dat Club wellicht in veelvoud zal terugzien komende zomer. Het duurde even voor Jashari zijn draai had gevonden bij Club. Maar het moment dat hij een vaste waarde werd in de basiself van Hayen, ontplofte hij compleet. Ondanks het feit dat zijn contract onlangs verlengd werd tot 2029, kent Jashari heel wat interesse van de Europese voetbaltop. Volgens verschillende bronnen zouden die clubs weleens meer dan 40 miljoen euro willen neertellen voor hem, wat van hem de recordverkoop van Club Brugge zou maken. Geschrokken In de studio's van DAZN reageerde Club Brugge-legende Ruud Vormer op de geruchten rond Jashari. "Ik vind dat toch een héél mooi bedrag. Zeker voor een nummer zes", vertelde hij. Vormer schrok wel wat van de prijs, maar vond het niet zo onlogisch. Hij waarschuwt Club Brugge wel dat het niet te emotioneel mag zijn omtrent zijn goudhaantje. "Als er effectief 40 miljoen euro op tafel komt, moet je daar als Belgische club niet over twijfelen", vertelde de Nederlander. "Dat is een bedrag dat je niet zomaar afslaat. Natuurlijk wil je als club zo’n speler houden, maar op een bepaald moment moet je zakelijk denken."