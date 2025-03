Waarom de Kanaries zo goed als zeker zijn van behoud en KV Kortrijk en Beerschot ten dode zijn opgeschreven

Met de Relegation Play-offs voor de deur lijkt STVV de beste papieren te hebben om het behoud in de Jupiler Pro League te verzekeren. De Kanaries haalden namelijk in de reguliere competitie de meeste punten tegen hun rechtstreekse concurrenten.

Als we kijken naar de onderlinge resultaten in de Relegation Play-offs, dan scoort STVV het best. Met een knappe 12 op 18 tegen Cercle Brugge, KV Kortrijk en Beerschot tonen de Limburgers zich het sterkst in rechtstreekse duels.

Cercle Brugge, dat momenteel één punt meer heeft dan de Kanaries, behaalde slechts 6 op 18 in deze duels. Als dat scenario zich herhaalt in de Relegation Play-offs, zou de Vereniging zich via een dubbele barragewedstrijd moeten redden tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit tweede klasse.

KV Kortrijk deed het met 9 op 18 een stuk beter dan Cercle, maar blijft alsnog in de gevarenzone. Beerschot is de zwakste ploeg op basis van de onderlinge resultaten. Met amper 4 op 18 lijkt Beerschot de grootste kanshebber op degradatie.

Als de resultaten uit de reguliere competitie een voorbode zijn, ziet het er goed uit voor STVV. De ploeg zou zich moeiteloos handhaven, terwijl Cercle Brugge zich moet opmaken voor barrages en KV Kortrijk en Beerschot degraderen.

Huidige stand:

1) Cercle Brugge - 32 punten

2) STVV - 31 punten

3) KV Kortrijk - 26 punten

4) Beerschot - 18 punten