Dit hebben buitenlandse media te zeggen over persconferentie van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft dinsdag voor het eerst gesproken sinds zijn terugkeer bij de nationale ploeg. Zijn persconferentie heeft heel wat stof doen opwaaien, ook in het buitenland.

Normaal gesproken leveren de eerste persconferenties van internationale bijeenkomsten niet veel sappige inhoud op voor de aanwezige journalisten. Maar nog voor Thibaut Courtois verscheen in Tubeke, hing er al een bijzondere sfeer in de zaal.

Zelfs de krant L'Equipe had iemand gestuurd. Onze buren volgen onze nationale ploeg nog meer sinds de komst van hun landgenoot Rudi Garcia als bondscoach. En met de uitspraken van Courtois na het WK 2018 wisten ze dat ze te maken zouden krijgen met een interessante gesprekspartner.

En dat bleek ook zo te zijn: van de uitleg over de onenigheid met Domenico Tedesco, de herintegratie in de groep tot de opmerkingen over de Casteels-affaire, Courtois ontweek geen enkel onderwerp. "Het leek op een ruimingsoperatie van een mijnenveld", schrijft het Franse dagblad.

Zaak gesloten?

Zij trekken ook duidelijke conclusies: "Het is niet zeker dat de zaak gesloten is na 22 minuten uitleg. Want Thibaut Courtois, onbetwistbaar op sportief vlak, heeft zich niet formeel verontschuldigd voor het missen van de selectie sinds juni 2023 onder het gezag van Tedesco".

Ook in Engeland heeft de complexe persoonlijkheid van Thibaut Courtois niet alle vragen weggenomen: "Misschien nam hij een verzoenende toon aan na de stroom vragen over zijn lange afwezigheid, maar hij heeft duidelijk aangegeven dat hij zijn meningen zal blijven uiten", schrijft The Guardian.