FIFA-voorzitter Infantino krijgt plots heel opmerkelijke vraag van Donald Trump over het WK

Binnen een anderhalf jaar wordt het volgende WK voetbal gespeeld, dit keer in de VS, Canada en Mexico. Donald Trump voert de druk al wat op voor zijn land.

Het volgende WK zal doorgaan in Noord-Amerika met de VS, Canada en Mexico als gastlanden. Tijdens het tornooi zal Donald Trump dus president zijn van de Verenigde Staten.

Hij hoopt uiteraard dat zijn land het goed doet op het WK. Van een gastland mag er natuurlijk wat verwacht worden. Trump ging zelfs verder en vroeg FIFA-voorzitter Gianni Infantino of de VS het WK kan winnen. Dit deed hij toen de voorzitter in de Oval Office was om de trofee voor het WK voor clubs voor te stellen.

"Kijk maar uit voor de VS", klonk het bij Infantino, die Trump heel wat hoop heeft gegeven. "Ze hebben heel goede spelers in Europa, in enkele van de beste teams."

"Met het publiek achter zich kan de VS zeker winnen. Er is zeker een kans", ging Infantino verder. De president was duidelijk gelukkig met dat antwoord.

Of de VS kan verrassen binnen anderhalf jaar zal moeten blijken. Verder dan de derde plaats op het eerste WK ooit, in 1930, kwam het nooit...