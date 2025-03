Niet Lukaku, Openda of Lukebakio, maar wel deze voormalige JPL-smaakmaker is de Belg met de meeste doelpunten en assists dit seizoen

Geen enkele Belg is bij meer doelpunten betrokken in de top 5-competities dit seizoen dan Romelu Lukaku. Met 10 doelpunten en 8 assists staat hij bovenaan het lijstje met onder meer Openda en Doku. Maar als we iets verder kijken dan die top 5-competities, zien we een andere Belg bovenaan de stand.

Met zijn 18 doelpunten waarin hij betrokken was, komen er weinig Belgen in de buurt van Big Rom. Loïs Openda is zijn eerste achtervolger met veertien betrokken doelpunten (acht doelpunten en zes assists). Dodi Lukebakio vervolledigt de top 3 als de meest doelreffende Belg in de top 5-competities. Hij was goed voor 11 doelpunten en een assist. Verder vervolledigen Lucas Stassin en Charles De Ketelaere de top 5, opgesteld door HLN. Vanaken & Co Dit gaat natuurlijk louter over de grote vijf competities. Als we verder kijken, en dus naar de top 10 waar ook onze Jupiler Pro League deel van uitmaakt, ziet de top er helemaal anders uit. Daarin staat Hans Vanaken op kop dankzij negen goals en 11 assists. Ook Adriano Bertaccini zou daar in de top 3 staan met zestien goals en één assist. Verder vinden we daarin ook Galatasaray-ancien, Dries Mertens (vier goals, 11 assists). 32 bijdragen Maar toch is er één Belg die straffer doet dan alle eerder genoemden. Al is het niet bepaald in een sexy competitie. In de Singaporese Premier League doet Maxime Lestienne monden openvallen met een voet in maar liefst 32 doelpunten. Bij zijn club Lion City Sailors is de voormalige Club Brugge- en Standard-speler goed voor twaalf doelpunten en twintig(!) assists. Op die manier lijkt Lestienne toch ergens de hoge toppen te scheren die ooit verwacht werden van de vleugelspeler.