Romelu Lukaku laat zich uit over spelers die kiezen voor ander land dan België

Vorige week maakte Rudi Garcia zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Een paar spelers kon hij alvast niet oproepen, omdat ze definitief een andere keuze hebben gemaakt. Dat blijkt uit een aantal andere selecties van de voorbije weken en dagen.

Onder meer over Kos Karetsas werd de voorbije dagen veel gezegd, maar ook een paar andere spelers die in se voor de Belgische nationale ploeg zouden kunnen uitkomen hebben andere keuzes gemaakt.

Dubbele nationaliteiten-probleem

Matias Fernandez-Pardo - met een verleden bij KAA Gent en nu actief bij het Franse Lille - maakte vorig seizoen al duidelijk dat hij voor Spanje zou gaan kiezen. Hij heeft nu zijn selectie bij de U21 van Spanje weten binnen te halen.

En ook Chemsdine Talbi mag zich opmaken voor een interland, want hij is opgeroepen door de Marokkaanse nationale ploeg. Daardoor zal ook hij niet uitkomen voor ons land.

Keuze van het hart

Er is de voorbije weken veel te doen over de mensen met een dubbele nationaliteit en het nationaal team dat ze kiezen. Ook Romelu Lukaku heeft zich uitgelaten over de zaak op de persconferentie in Murcia de dag voor de wedstrijd tegen Oekraïne.

"De kwestie van de dubbele nationaliteit heb ik ook gekend. Niet makkelijk. Mijn vader speelde twee keer in de Afrika Cup voor de Democratische Republiek Congo. Ik heb mijn keuze gemaakt en als ik jongeren moet helpen om voor België te kiezen, dan zal ik dat doen. Maar het is vooral een keuze van het hart", aldus Lukaku.