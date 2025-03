Volgens Filip Joos redt deze club zich in 1A, met dank aan één man: "Die mag mijn knie ook wel eens komen opereren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk heeft zichzelf een nieuw leven gegeven in de strijd om het behoud. Dankzij een knappe 6 op 6 op het einde van de reguliere competitie mag de ploeg van Bernd Storck opnieuw dromen van het behoud in 1A.

Hoewel de achterstand op STVV, dat momenteel tweede staat in de Relegation Play-offs, nog vijf punten bedraagt, is die kloof volgens velen zeker te overbruggen. "Ze hebben bloed geroken", klinkt het bij Tuur Dierckx in de podcast 90 Minutes.

KV Kortrijk heeft zijn wederopstanding grotendeels te danken aan trainer Bernd Storck. Sinds hij het roer overnam van Freyr Alexandersson, pakten de Kerels een knappe 7 op 12. Een straffe prestatie, waardoor Filip Joos hem in de podcast zelfs omdoopte tot ‘Dokter Storck’. "Die mag mijn knie ook wel eens komen opereren", lachte de analist.

De eerste wedstrijd wordt dan ook cruciaal voor KVK want het ontvangt leider Cercle Brugge. Toch had Filip Joos de West-Vlamingen liever tegen Beerschot zien spelen op speeldag één.

"Als je wint, krijg je direct een van de twee voorliggers in het vizier", stelt Joos vast. Maar ook tegen Cercle Brugge zijn er kansen. Een overwinning zou de degradatiestrijd helemaal openbreken.

Voor Beerschot lijken de kansen op redding ondertussen wel verkeken. De Ratten kunnen na één speeldag al officieel degraderen als STVV wint en Cercle Brugge minstens een punt pakt.