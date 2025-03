Waarom werd er gekozen voor een stadion van een team uit de derde divisie voor Oekraïne - België?

De Rode Duivels zullen in Spanje spelen om Oekraïne te confronteren in de Nations League play-offs. Maar waarom hebben ze ervoor gekozen om de wedstrijd in Murcia te spelen?

In juni van vorig jaar hielden de Rode Duivels er de spanning in om zich voor de achtste finales van het EK te kwalificeren voor 54.000 toeschouwers in de MHP Arena in Stuttgart. Donderdag zal de Nations League-wedstrijd in Murcia plaatsvinden.

De redenen voor het verplaatsen van de wedstrijd uit Oekraïne hoeven natuurlijk niet meer te worden uitgelegd. Maar waarom is er gekozen voor Murcia en het stadion van een Spaanse derde divisieploeg om de wedstrijd te ontvangen?

Hechte banden met Spanje

Allereerst moet worden opgemerkt dat de infrastructuur niet echt gemiddeld is voor die van de derde divisie. Het Estadio Nueva Condomina biedt plaats aan 30.000 mensen en voldoet dus ruimschoots aan de vereisten voor ontvangst.

Het Nieuwsblad meldt dat dit eigenlijk een plan B is. Het oorspronkelijke idee was om de wedstrijd in Malaga te spelen, dat makkelijker bereikbaar is en beschikt over een sneller ticketsysteem. Maar de Oekraïense federatie slaagde er niet in om een overeenkomst te vinden. Dus moest er binnen korte tijd een alternatief worden gevonden, en daar kwam Murcia naar voren als een goed compromis.

Murcia als compromis

Waarom Spanje als bestemming, terwijl Oekraïne zijn recente wedstrijden in nabijgelegen landen zoals Duitsland, Polen, Tsjechië of Slowakije heeft gespeeld? De ploeg heeft ook een voorliefde voor de zon. Het team verblijft al enkele dagen in Spanje voor een trainingskamp.

De aanwezigheid van een steeds grotere Oekraïense gemeenschap in het zuidoosten van Spanje heeft ook bijgedragen aan het spelen van de wedstrijd in Murcia. Bondscoach Serhiy Rebrov brengt overigens een groot deel van het jaar door in de regio. Drie van zijn assistenten zijn ook van Spaanse afkomst.