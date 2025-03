Goeie vriend en ex-Anderlecht-trainer Max de Jong voelt dat paars-wit de juiste keuze maakte: "Besnik is Anderlecht, zelfs in Saoedi-Arabië wist hij alles wat er speelde binnen de club"

De terugkeer van Besnik Hasi als hoofdcoach van RSC Anderlecht zorgde voor heel wat verrassende reacties. Ook Max de Jong, voormalig keeperstrainer bij paars-wit en een goede vriend van Hasi, werd overvallen door het nieuws.

“Mijn zoon stuurde me vanochtend een berichtje, ik wist van niets. Gisteren had ik Besnik nog gesproken via whatsapp, maar hij had er met geen woord over gerept.” Toch denkt De Jong dat Anderlecht met Hasi een logische keuze heeft gemaakt.

Hasi werd in 2014 al eens kampioen met Anderlecht, nadat hij in de loop van het seizoen als interim-coach werd aangesteld. “Hij wist perfect hoe de Belgische competitie in elkaar zat en kon tactisch de juiste keuzes maken, zowel tijdens de rust als tijdens de wedstrijd zelf. Zo zette hij Cheikhou Kouyaté als verdedigende middenvelder, wat destijds een noodoplossing was, maar uiteindelijk perfect uitpakte", vertelt hij aan Voetbalkrant.com.

Verdedigende coach? Hij voelt het gewoon goed aan

Volgens De Jong is Hasi vooral sterk in het aanvoelen van bepaalde momenten in een wedstrijd. “Hij weet precies wanneer hij moet ingrijpen. Een verdedigende coach? Hij weet wanneer je een verdedigende middenvelder moet inbrengen om de balans te herstellen en te voorkomen dat je overlopen wordt. Als je dat telkens weer goed inschat, ben je gewoon een tactisch sterke trainer.”

Naast zijn tactisch inzicht stond Hasi destijds ook bekend als een coach die duidelijkheid bracht in de ploeg. “Hij was de baas, daar was geen discussie over. Geen autoritaire legerkapitein, maar iemand die op het juiste moment de lijnen uitzette. Die helderheid is in het voetbal misschien wat minder geworden, maar bij hem was er geen twijfel: hij had de touwtjes in handen. De oude stempel ja, maar dat is niet slecht in dit geval denk ik."

De Jong benadrukt dat Hasi in 2014 een sterke mix van oudere en jongere spelers tot zijn beschikking had, met ervaren krachten als Olivier Deschacht die de balans in het elftal hielpen bewaren. “Anderlecht is nu een heel andere weg ingeslagen en het niveau ligt misschien niet zo hoog als toen, maar een coach als Hasi kan daar mogelijk het beste uit halen.”

Als je dan toch een trainer neerzet die de club goed kent, is hij de logische keuze

Dat Hasi de club door en door kent, is volgens De Jong een grote troef. “Zelfs toen hij in Saoedi-Arabië zat, volgde hij élke wedstrijd van Anderlecht. Hij wist alles wat er speelde binnen de club. Besnik ís Anderlecht. Als je dan toch een trainer neerzet die het huis kent, dan is hij misschien wel de meest logische keuze.”

Of Hasi op dezelfde manier kan slagen als in 2014, blijft de grote vraag. “Het voetbal en de club zijn veranderd, maar als de basis goed is en de structuur er staat, kan hij het zeker doen. Hij weet wat er nodig is om Anderlecht naar een hoger niveau te tillen.”