Hoe Rudi Garcia en Romelu Lukaku in een zeer ontspannen sfeer een krachtige boodschap overbrachten

Het is al lang geleden dat we zo'n ontspannen persconferentie hebben gezien bij het nationale team. Rudi Garcia en Romelu Lukaku zorgden voor spektakel: dit zijn de belangrijkste punten om tussen de regels door te onthouden.

Garcia en Lukaku erg close...

Domenico Tedesco werd geprezen als iemand die heel menselijk was, dicht bij zijn spelers stond - hoewel hij er niet in slaagde zijn hele kleedkamer voor zich te winnen. Maar kennelijk weet Rudi Garcia ook hoe hij vriendelijk moet zijn: grote glimlachen, en een duidelijke klik met een vaak lachende Romelu Lukaku. De twee mannen waarderen elkaar, dat is overduidelijk - en dat is al heel goed nieuws.

... en ook met de pers

Rudi Garcia heeft de reputatie een uitstekende communicator te zijn (wat hij ook zal benutten als de dingen op een dag minder goed gaan); hij maakt al grapjes, interfereert voor het antwoord van zijn speler. Tedesco speelde ook met zijn charme in het begin, maar bij Garcia voelt het allemaal veel natuurlijker aan. De manier waarop hij en Lukaku grapjes maakten met de arme Oekraïense tolk, een beetje verdwaald in deze voortdurende stroom, was bijzonder grappig.

Een persconferentie volledig in het Frans

Bijzonderheid van deze persconferentie: ze werd volledig in het Frans gehouden, omdat de Oekraïense tolk natuurlijk geen Frans én Nederlands sprak. Men kan zich voorstellen dat de Nederlandstalige pers dit niet helemaal op prijs heeft gesteld, aangezien Lukaku perfect in beide talen kan spreken en het werk van de Vlaamse journalisten daardoor moeilijker werd gemaakt.

Zelf vond Lukaku het grappig wanneer Vlaamse journalisten, die hij kent sinds zijn jeugd bij Anderlecht, hem in het Frans aanspraken: "Het is een totale mindfuck", lachte hij toen Peter Vandenbempt hem een vraag stelde.

Natuurlijk was de aanwezigheid van Romelu Lukaku bedoeld om de gemoederen te bedaren na anderhalf jaar stilte. Na Courtois de dag ervoor, en hoogstwaarschijnlijk voor De Bruyne op zaterdag in Genk, hebben de drie grootste namen van de Rode Duivels zich al gepresenteerd voor de pers tijdens de eerste internationale week van Rudi Garcia.

Een opmerkelijke prestatie die het ideale bericht overbrengt: geen controverses meer, geen discussies en geen gemopper, iedereen trekt aan hetzelfde touw. Lukaku heeft handig vermeden om te antwoorden op te gevoelige vragen (met een uitzondering van de dubbele nationaliteit), en beloofde er later op terug te komen. De wedstrijd tegen Oekraïne krijgt prioriteit, herhaalde hij meerdere malen. Alles onder controle.