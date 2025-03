"Hopelijk weet Wouter Vandenhaute wat hij met Besnik Hasi binnenhaalt" - Ex-kampioenenmaker is tactisch heel sterk, maar...

Besnik Hasi is de nieuwe trainer van Anderlecht. Hij was dat eerder ook al eens en leidde paars-wit toen vanuit een verloren positie naar de titel in 2014. Hij kent het huis door en door, heeft heel wat ervaring en kan een duidelijk systeem neerzetten. Maar hij is zeker niet de makkelijkste.

Niemand zag dit aankomen, al hadden we vorige week al geschreven dat als het bestuur - en Wouter Vandenhaute in het bijzonder - niet meer geloofde dat met David Hubert de bekerfinale kon gewonnen worden, het avontuur van Hubert bij Anderlecht zou aflopen.

Na de winst tegen Cercle Brugge dacht iedereen dat Hubert het wel zou overleven, maar het spel was niet van die aard dat het veel vertrouwen schepte. Wij titelden op ons matchverslag: "Hubert gaat een paars-witte toverstaf nodig hebben". Nu blijkt dat het bestuur het geloof verloren was na de voorbije weken.

Heel veeleisend

Enter Besnik Hasi. Die was in onderhandeling met Cercle Brugge, maar als het oude nest roept, is de verleiding te groot om dat niet te doen. Hasi werd dit seizoen ontslagen bij KV Mechelen na heel wat commotie en vooral een 7 op 30. Sportief directeur Olivier Renard en Hasi kennen elkaar ook vrij goed, want ooit hadden ze allebei de omstreden Dejan Veljkovic als makelaar.

Maar hopelijk weet Wouter Vandenhaute wat hij binnenhaalt. Hasi is niet de makkelijkste en is heel veeleisend. Dat hebben ze bij Malinwa ook mogen ondervinden. Hasi kan op korte termijn iets neerzetten, zoals hij dus eerder bij KVM en Anderlecht bewees.

Op lange termijn loopt het echter telkens mis als de uitgesproken Kosovaar niet gevolgd wordt door de club. "Besnik Hasi is iemand die het klappen van de zweep kent in het Belgische voetbal, en bovendien ervaring heeft met de veeleisende omgeving van RSC Anderlecht", klonk het in het persbericht bij Olivier Renard.

Niemand is veeleisender dan Hasi. Soms zelfs op het kwetsende af. Hij kan heel hard zijn voor spelers, maar misschien is dat wel wat Anderlecht op dit moment nodig heeft. Sommigen in het paars-witte bestuur vonden immers dat de spelers te veel gepamperd werden de laatste jaren, ook onder Brian Riemer.

Hasi had het als trainer van KVM al niet begrepen op Riemer: "Is dat een trainer van Anderlecht?", mompelde hij tussen zijn tanden door na een gelijkspel. Hij begreep niet hoe Riemer Anderlecht liet voetballen. Hasi is qua tactisch inzicht zeker niet te versmaden. Hij weet hoe hij ploegen kan pijn doen.

Fans zijn sceptisch

Hasi is ook een aanhanger van het 3-4-3-systeem, met heel aanvallende vleugelbacks. Of hij dat ook bij Anderlecht gaat invoeren, valt af te wachten. Anderlecht bouwde wel de nodige voorzichtigheid in: Hasi krijgt een contract tot het einde van het seizoen met een optie tot verlenging voor onbepaalde duur. Eerst even aftasten of het wel klikt dus.

Bij de fans valt de beslissing voorlopig niet al te best. Ok, ze wilden wel verandering, maar Hasi heeft de voorbije tien jaar - na zijn vertrek bij Anderlecht - toch niet al te veel meer bij elkaar geraapt. Legia Warschau, Olympiakos, Al-Raed, Al-Ahli en KV Mechelen leverden geen extra prijs op.

Het zal aan Hasi zijn om straks meteen een herkenbaar systeem op de mat te brengen, iets dat hoop geeft dat ze op 4 mei Club Brugge zullen aankunnen. We hebben er nog niets van gehoord, maar de kans is groot dat de spelers hun vrij weekend zullen mogen annuleren.

Als er één ding is waar u zeker van mag zijn is dat de pees erop gelegd zal worden de komende weken. Al wordt dat ook uitkijken met de vele blessures die paars-wit dit seizoen al gekend heeft.