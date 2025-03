Kijkers ergeren zich blauw aan iets héél opvallend bij VTM: "Zijn jullie f**king serieus?"

De vuurdoop van bondscoach Rudi Garcia bij de Rode Duivels? Dat werd geen onverdeeld succes. Maar er was ook nog wat anders te zeggen over en tijdens de wedstrijd.

De Rode Duivels stonden bij de rust 0-1 voor in Murcia tegen Oekraïne. Een geweldige eerste helft was het niet, maar Romelu Lukaku heeft natuurlijk als topschutter wel opnieuw van zich laten spreken.

Na de pauze ging het van kwaad naar erger met de Belgen en uiteindelijk werd zelfs met 3-1 verloren. Niemand die daar dus kon om lachen, zoveel is duidelijk.

Reclame tijdens de wedstrijd

Wat ook opvallend was? Het feit dat er tijdens de wedstrijd op VTM GO reclame te zien was. En ook op televisie werd zelfs voor het einde van de eerste helft al een reclamefilmpje opgestart.

De supporters konden daar - net als over het spel zelf uiteraard - niet om lachen. Het regende dan ook reacties op de sociale media.

Fuck you VTM. Fuck you! Reclame beginnen 50sec voor de pauze. Are you fucking serious?!! #UKRBEL — Justin Vanderheyden (@justinvdhd) March 20, 2025

Wtf @VTM reclame op go app tijdens de match?#UKRBEL — Serge Gillebeert (@flyingrhyno) March 20, 2025