"Seizoensfinale thuis is spannender": Rode Duivels krijgen de wind van voren van analisten en supporters, één man extra hard aangepakt

De Rode Duivels staan bij de rust 0-1 voor in Murcia tegen Oekraïne. Een geweldige eerste helft was het niet, maar Romelu Lukaku heeft natuurlijk als topschutter wel opnieuw van zich laten spreken.

Jan Mulder opende in de studio van VTM2 de debatten over de eerste helft van de Rode Duivels: "Je hoort een hele week dat de nieuwe bondscoach er grinta gaat inbrengen. En wat zie je dan het eerste kwartier? Een soort sluier over de ploeg."

"Niemand begrijpt elkaar, op De Bruyne en Lukaku na. Er ontbreekt een soort enthousiasme, het armoedige Oekraïne was de initiatiefnemer." Het doelpunt was op dat gebied ook een verademing, want verder was het soms niet echt om over naar huis te schrijven.

Enthousiasme ontbreekt?

Dat viel ook Toby Alderweireld op: "De Duivels hadden het moeite om de juiste mensen te vinden, met een paar verkeerde passes. Het was wennen en misschien wat stress in de ploeg."

#UKRBEL Geen grootse 1ste helft van de Duivels. Buiten de eerste minuten kenden we geen defensieve problemen. Debruyne had enkele goede ingevingen en zijn goed aangesneden vrijschop werd knap binnengekopt door een hard werkende Lukaku. HT 0-1 , maar het mag best wat pittiger. — JOHAN DE BOITSELIER (@JBoitselier) March 20, 2025

Zeker Zeno Debast was ook bij de supporters vaak de gebeten hond, al waren er ook nog anderen die zwaar werden aangepakt.

In de tribunes klonk na 25 minuten al boegerop en gefluit. Op X gingen heel veel supporters uit hun plaat over de manier van spelen. Er zal nog veel moeten gebeuren om de ploeg écht weer in de armen te sluiten.

Gelukkig is die toeter in het stadion fucking luid anders was ik al in slaap gevallen #UKRBEL — Robin (@RobinWanKenobi) March 20, 2025

Try not to fall asleep challenge #UKRBEL — Nolletn1891 (@JustMeKane) March 20, 2025

Wat is er nieuw op Netflix? Ik ga zappen. #ukrbel — Roger Lagaffe (@RogerLagaffe) March 20, 2025

De mid-seasonfinale van Thuis was beter dan #ukrbel — Jeroen Van Haute (@jvhaute) March 20, 2025

Wa is Debast allemaal aan het doen man? Passen van 3 meter lukken zelfs ni deftig #UKRBEL — buitenkantje voet (@dadoegenezeer) March 20, 2025