Olivier Renard geeft uitleg over verrassend ontslag David Hubert: "Hasi kent de veeleisende omgeving van Anderlecht"

Olivier Renard heeft voor het eerst gereageerd op het plotse ontslag van coach David Hubert bij Anderlecht. Hij legt uit waarom er niet meer wordt verdergegaan met Hubert en waarom er voor zijn vervanger is gekozen. "Hasi kent de klappen van de zweep."

Een grote verrassing was het ontslag van David Hubert bij Anderlecht niet echt. In 2025 heeft Anderlecht nog niet al te veel indruk kunnen maken en ging het zonder al te veel vertrouwen de belangrijkste fase van zijn seizoen in.

Anderlecht mag zich dan wel geplaatst hebben voor de bekerfinale in mei, toch was ook daar heel wat mee gemoeid.

Oud-gediende

Het ontslag mocht dan weinigen hebben verrast, de vervanger van Hubert zal hier en daar wel een mond hebben doen openvallen. Anderlecht nam oud-gediende Besnik Hasi opnieuw aan als hoofdcoach.

Opvallende keuze, aangezien Hasi zeer dicht stond bij een overstap naar Cercle Brugge. Maar het is dan toch paars-wit geworden. Nu is het aan Hasi om de negatieve teneur bij Anderlecht om te draaien.

Hernieuwde dynamiek

Sportief directeur Olivier Renard reageerde voor het eerst op het ontslag. "We zijn David dankbaar voor zijn werk de afgelopen maanden. We kiezen er nu voor om de beslissende fase van het seizoen aan te vangen met een andere hoofdcoach en een hernieuwde dynamiek."

"Besnik Hasi is iemand die het klappen van de zweep kent in het Belgische voetbal, en bovendien ervaring heeft met de veeleisende omgeving van RSC Anderlecht", gaat hij verder. "We zijn blij dat hij ons die ervaring nu opnieuw ten dienste wil stellen."

Hasi is alvast enthousiast om opnieuw aan de slag te gaan bij Anderlecht: "Ik ken dit huis en de verwachtingen die gepaard gaan met het instituut. Het is een plezier om opnieuw aan het hoofd te staan van het eerste elftal van paars-wit."