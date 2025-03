Philippe Albert spreekt klare taal over ontslag van David Hubert: "Smerig vak waarin erkenning en respect verdwenen zijn"

David Hubert werd donderdag verrassend ontslagen bij Anderlecht. Philippe Albert reageerde al meteen op het grote nieuws.

David Hubert is niet langer coach van Anderlecht. Na de 3-0 overwinning tegen Cercle Brugge besloot het bestuur om hem op straat te zetten. Heel verrassend, dat vond ook Philippe Albert.

"Zoals veel mensen ben ik verrast. Ondanks de inhoud van de wedstrijd tegen Cercle was er dat positieve resultaat", begon de voormalige Rode Duivel bij RTBF.

Albert probeert te achterhalen waarom het bestuur deze beslissing heeft genomen. Hij ziet dat Union, Genk en Club Brugge gewoonweg sterker zijn, maar kan met oog op de Croky Cup wel wat begrip opbrengen voor de beslissing.

"De aanstelling van Hasi zal geen titel opleveren. Maar er is wel die bekerfinale, en daar kan ik begrijpen dat de clubleiding haar verantwoordelijkheid heeft genomen", gaat Albert verder, die toch niet helemaal gelukkig wordt van dit ontslag.

"Over het algemeen laat een ontslag van een coach me koud. Maar dit heeft me nog meer bevestigd in mijn keuze om twintig jaar geleden geen trainerscarrière te beginnen. Het is een smerig vak geworden waarin erkenning en respect verdwenen zijn. Jammer", besluit hij.