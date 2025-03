Renard is bijzonder hard voor David Hubert en geeft de echte reden voor zijn ontslag: "Ik zag het gewoon niet meer"

Olivier Renard, sportief directeur van Anderlecht, heeft uitleg gegeven over het ontslag van David Hubert en de aanstelling van Besnik Hasi. Volgens Renard was een verandering noodzakelijk met het oog op de Champions' Play-offs en om opnieuw aantrekkelijker en aanvallender voetbal te brengen.

Hij erkende dat Hubert in het begin goed werk had geleverd, maar merkte de laatste weken een zorgwekkende terugval op. "Om onbekende redenen hebben we ons aanvallende spel verloren", verklaarde Renard. "De kwaliteit was niet goed. Ik zag het gewoon niet meer op het veld."

Dit terwijl Anderlecht net had ingezet op offensief voetbal onder Hubert, iets wat in de eerste maanden wel zichtbaar was. De sportief directeur benadrukte echter dat de dynamiek op het veld steeds minder overtuigend werd. "Na Cercle Brugge had je het resultaat, maar dat had helemaal anders kunnen zijn. Dat was tegen KV Mechelen en veel andere matchen ook het geval: het was gewoon niet goed genoeg."

Renard wees er ook op dat Hubert deels met pech te maken kreeg. "In de verdediging had hij veel geblesseerden. Sinds januari waren er echter weinig matchen van kwaliteit. Ik had niet het gevoel meer dat er met hem iets ging veranderen."

Renard vond dan ook dat de geblesseerden de algemene prestatie van het team niet volledig kon verklaren. "Ik heb matchen van KV Mechelen gezien, ze wonnen niet, maar ze speelden wel mooi voetbal. Wat wij hier ook willen zien."

Besnik Hasi moet de ploeg beter laten spelen

De keuze voor Besnik Hasi werd niet enkel gemaakt om een sterke persoonlijkheid in de kleedkamer te krijgen. "Hij is niet enkel gerekruteerd om het vuur in de kleedkamer op te stoken", stelde Renard. Anderlecht heeft behoefte aan een coach die de ploeg snel weer op de rails krijgt en tegelijk een duidelijke tactische visie heeft. "Hij moet de ploeg beter laten spelen."

Daarnaast erkende Renard dat de timing van Hubert’s ontslag pijnlijk is. "Ik weet dat we David pijn doen door die bekerfinale te missen, iets wat hij zelf heeft afgedwongen, maar ik moet harde keuzes maken in het belang van de club."

Renard weet dat de druk op het bestuur hoog blijft, maar hoopt met deze beslissing de juiste koers in te zetten. "We willen Anderlecht opnieuw aantrekkelijk laten voetballen en succes brengen. Dat was de reden achter deze ingreep."