Straf! OH Leuven weigert bod van zowaar 10 miljoen en mikt op dit bedrag voor hun goudhaantje, Anderlecht zal zich voor het hoofd slaan

De transferstrijd rond Ezechiel Banzuzi blijft volop woeden. Borussia Dortmund heeft een bod van meer dan 10 miljoen euro neergelegd voor de 20-jarige middenvelder van OH Leuven, maar de club heeft dat geweigerd.

OHL is niet bereid om zijn goudhaantje zomaar te laten vertrekken en mikt op een hoger bedrag. Met zes assists en twee goals dit seizoen heeft Banzuzi zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs in Europa.

Naast Dortmund tonen ook clubs uit Frankrijk en Portugal interesse in de Nederlandse middenvelder. OHL hoopt dat deze interesse de prijs opdrijft en mikt op minstens 15 miljoen euro.

Banzuzi, die nog tot het einde van volgend seizoen onder contract ligt, wordt gezien als een van de grootste talenten van de Jupiler Pro League. Zijn fysieke kracht en technische bagage maken hem een gewilde speler voor topclubs. Dortmund ziet in hem een speler met een groot groeipotentieel, maar OHL wil het onderste uit de kan halen.

Eerder werd al duidelijk dat Banzuzi zich goed voelt bij OHL, maar dat hij openstaat voor een stap hogerop. De vraag is of een club als Dortmund bereid is om hun bod op te trekken of dat andere geïnteresseerden zullen toeslaan.

Voor OHL is het een delicaat evenwicht: een groot bedrag incasseren voor een speler die ze zelf goedkoop ophaalden - ondanks de interesse van ook Anderlecht - bij NAC Breda, of wachten en hopen dat zijn marktwaarde nog stijgt. De clubleiding lijkt voorlopig te gokken op het tweede scenario.

Met de zomerse transferperiode in het vooruitzicht belooft de saga rond Banzuzi nog spannend te worden. OHL weet dat ze een goudmijn in handen hebben en zullen pas toehappen wanneer hun prijs wordt betaald.