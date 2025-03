Wouter Vandenhaute zijn beslissingen gaan hem achtervolgen: stilaan moet het wel eens lukken na zoveel bochten

Sinds zijn aantreden als voorzitter van RSC Anderlecht heeft Wouter Vandenhaute al heel wat ingrijpende beslissingen genomen, maar lang niet altijd met succes. De club zit nu al aan zijn derde trainer van het seizoen, wat de onrust in het Lotto Park alleen maar vergroot.

Eerst werd Brian Riemer aan de kant geschoven, vervolgens mocht David Hubert na enkele maanden alweer vertrekken. Nu moet Besnik Hasi de club op de rails krijgen, een keuze die opnieuw rechtstreeks aan Vandenhaute gelinkt is.

Nul stabiliteit

De trainerswissels zijn niet de enige ingrepen die onder zijn bewind voor opschudding zorgden. Ook het ontslag van CEO Sports Jesper Fredberg en de aanstelling van Olivier Renard als zijn opvolger zijn recente voorbeelden van hoe de voorzitter zijn koers voortdurend wijzigt.

In het verleden leidde zijn beleid al tot het vertrek van Vincent Kompany en de mislukte aanstelling van Felice Mazzu, die zijn stempel niet op de club kon drukken. De vele wissels doen steeds meer vragen rijzen over de stabiliteit binnen de club.

Met de komst van Hasi steekt Vandenhaute opnieuw zijn nek uit. De Albanese coach, die in 2014 nog kampioen werd met paars-wit, staat bekend als een pragmatische trainer met een defensieve aanpak. Dat gaat in tegen de wens van veel Anderlecht-supporters, die aanvallend en dominant voetbal willen zien. Toch hoopt het bestuur dat Hasi op korte termijn voor resultaten kan zorgen en de club naar Europees voetbal kan loodsen.

Beleid komt zwaar onder druk

De druk op de bekerfinale wordt daarmee alleen maar groter. Het duel wordt een cruciale test, niet alleen voor de ploeg, maar ook voor het bestuur. Drie jaar geleden verloor Anderlecht de finale tegen AA Gent, waarna de verantwoordelijken vonden dat Kompany daar meer had moeten uithalen. Dit keer lijkt een overwinning noodzakelijk om het seizoen te redden en Vandenhaute’s beslissingen enigszins te rechtvaardigen.

Anderlecht móét volgend seizoen Europees spelen. Of dat nu via de bekerwinst of via een plek in de top vier in de competitie gebeurt, het lijkt een absolute vereiste. Het missen van Europees voetbal zou niet alleen sportief, maar ook financieel een klap zijn.

De vraag blijft hoelang de club blijft zoeken naar de juiste man op de juiste plaats. Als ook Hasi niet de oplossing blijkt te zijn, dan wordt het steeds moeilijker om niet naar de top van het bestuur te kijken. Hoeveel beslissingen kunnen nog herzien worden voordat de kern van het probleem in vraag wordt gesteld?