Beerschot moet snel ingrijpen om problemen in het nieuwe seizoen te voorkomen

Beerschot staat voor enkele belangrijke weken. De club vecht momenteel tegen degradatie, en daarnaast lopen veel contracten van spelers af.

Beerschot heeft enkele jonge spelers lopen met veel potentieel. Doelman Emile Doucouré (17) lijkt volgens De Gazet van Antwerpen dan ook te willen bijtekenen ondanks zijn enorm potentieel. Verdediger Apostolos Konstantopoulos (22) heeft zich opnieuw in de basis gespeeld en wil eveneens blijven als hij genoeg speelkansen krijgt.

Voor enkele routiniers is de toekomst dan weer onzeker. Derrick Tshimanga (36) krijgt nog af en toe minuten, maar lijkt aan het einde van zijn carrière te komen. Kapitein Ryan Sanusi (33) hoopt na zijn blessureleed nog belangrijk te zijn in de degradatiestrijd, maar heeft nog geen nieuw contractvoorstel gekregen van de club.

Huurspelers

Ook enkele gehuurde spelers verlaten de club sowieso. Huurspelers zoals Fayed, Ortakaya, Sahabo, Al-Ghamdi en Al-Sahafi keren terug naar hun moederclub. Ook Ayouba Kosiah, die weinig speeltijd kreeg na een blessure, lijkt op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Blijft publiekslieveling om te schitteren in 1B?

Verder is de toekomst voor Welat Cagro, Rajiv van La Parra en Daishawn Redan onzeker. Ook voor publiekslieveling Tom Reyners, die vorig seizoen makkelijk het net wist te vinden in de Challenger Pro League, lijkt een transfer niet uitgesloten.

Beerschot zal dus snel knopen moeten doorhakken wil het nog beschikken over een volwaardige kern aan het begin van volgend seizoen. De degradatiestrijd zal uitwijzen of dit in de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League zal zijn.