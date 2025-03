Dit is waarom STVV naar Nederland gaat voor "wake-upcall-stage": "Onze grootste prioriteit"

Donderdagnamiddag arriveerden de spelers en staf van STVV in het Nederlandse Delden voor een korte stage. Sportief directeur Andre Pinto noemt het een "wake-upcall-stage", bedoeld om de ploeg mentaal en fysiek klaar te stomen voor de degradatiestrijd.

STVV heeft al vaker een zomerstage in Nederland gehouden, maar voor het eerst verblijft de ploeg in Delden. “We moesten een locatie vinden waar dit in maart mogelijk was. Delden bood de juiste faciliteiten, met zowel kunstgras als gewone velden", zegt Pinto in Het Nieuwsblad.

Opmerkelijk is dat STVV geen oefenwedstrijd speelt. Trainer Felice Mazzu koos ervoor om geen externe tegenstander uit te nodigen. Opvallend is dat Didier Lamkel Zé er niet bij is.

Teambuilding

Naast de trainingen op het veld staan er ook teambuildingsactiviteiten op de planning. “Eenheid vormen is onze prioriteit", benadrukt Pinto.

Zo hebben Peter Delorge en assistent-trainer Jérome Patris verschillende activiteiten voorbereid om de groepssfeer te bevorderen. De spelers kunnen onder andere gebruikmaken van het zwembad, de sauna, de bowlingbaan en de padelterreinen om het groepsgevoel te versterken.

Oorspronkelijk zou de ploeg woensdag terugkeren, maar die planning werd aangepast. “Omdat we zaterdag al tegen Beerschot spelen, keren we dinsdag terug. Zes dagen stage volstaan", besluit Pinto.