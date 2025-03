Opmerkelijk! STVV lijkt degradatiestrijd aan te gaan zonder... Didier Lamkel Zé

STVV is donderdag afgereisd naar Delden voor een korte stage, bedoeld als "wake-upcall" richting de play-downs. De selectie bestaat uit vier doelmannen en twintig veldspelers, maar Didier Lamkel Zé is er niet bij.

De Kameroener sukkelde vorige week al met ziekte en voetklachten. Omdat hij nog steeds niet fit is, bleef hij achter in Sint-Truiden om individueel te trainen. Coach Felice Mazzu nam enkel spelers mee die volledig fit zijn.

De afwezigheid van Lamkel Zé roept vragen op over zijn toekomst bij STVV, schrijft HBvL. Mazzu wil alleen fitte en gemotiveerde spelers voor de degradatiestrijd. Het is onzeker of Lamkel Zé daarin nog een rol zal spelen.

Ook Zineddine Belaïd ontbreekt op de stage. Hij is toch afgereisd naar Algerije voor interlands, ondanks eerdere twijfels. Verder zijn jonge doelmannen Jules Bieghs en Benne Vanham wel van de partij.

Sportief directeur Andre Pinto benadrukte dat de keuze voor Delden vooral praktisch was. “We zochten een locatie waar we in maart nog een stage konden organiseren. Hier vonden we de nodige faciliteiten.”

De komende dagen moet blijken of de stage het gewenste effect heeft. STVV bereidt zich voor op cruciale weken, waarin het behoud in de Jupiler Pro League op het spel staat.