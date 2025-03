Gelukkig heeft er niet meer volk gekeken: publieke belangstelling voor Rode Duivels kent geen heropflakkering

Het enige 'positieve' aan de ontnuchterende uitschuiver van de Rode Duivels? Dat er niet meer volk naar gekeken heeft.

Inmiddels zijn de kijkcijfers bekend van de uitzendingen op de Vlaamse televisie van voorbije donderdagavond. De uitzending van de Nations League-wedstrijd tussen Oekraïne en België op VTM kon de aandacht trekken van 539 827 kijklustigen. Dat is geen grote verbetering ten opzichte van de kijkcijfers van de vorige interlands van de Duivels.

Het is geen geheim dat ook de kijkcijfers voor de interlands van de nationale ploeg in een dalende trend zitten. Een deel van de verklaring is dat niet iederen wakker ligt van de Nations League. Het gemiddelde kijkcijferaantal voor wedstrijden van de Nations League lag eerder rond de 600 000 toeschouwers. Als de affiche echt tegenvalt, met bijvoorbeeld Israël als tegenstander, kijken nog minder mensen.

Nieuwe vibe rond Duivels lokt weinig kijkers

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oekraïne was er toch sprake van een nieuwe vibe rond de nationale ploeg. Onder bondscoach Rudi Garcia werd een nieuwe weg ingeslagen, de passage van Tedesco kon weer even vergeten worden. Met dat in het achterhoofd is de match van de Rode Duivels opnieuw geen kijkcijferkanon geworden.

Het treffen met Oekraïne heeft niet voor het laagste aantal kijkers uit de Nations League gezorgd, maar van een heropflakkering die doet denken aan de kijkcijfers van de EK's en WK's is ook geen sprake. De uitzending rond Oekraïne - België haalde donderdag zelfs de top vijf niet op de Vlaamse tv. Het was wel de tweede beste uitzending op VTM, na het nieuws.

VRT-programma's troeven uitzending Rode Duivels af

Het VRT-journaal was donderdagavond het best bekeken programma met 893.843 kijkers, voor de midseasonfinale van Thuis en Man Bijt Hond.