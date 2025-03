Voormalige publiekslieveling van Standard jaagt op ultieme WK-droom samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo: "Zou geweldig zijn om dit record met hen te delen"

Op 39-jarige leeftijd is Guillermo Ochoa nog steeds in topvorm. Kan hij zich staande houden tot het Wereldkampioenschap 2026?

Spelen op een WK op 40-jarige leeftijd is een ultiem bewijs van professionaliteit en veerkracht voor elke voetballer. Maar het zou helemaal een mooie bekroning zijn voor Guillermo Ochoa als hij zijn carrière afsluit tijdens het Wereldkampioenschap 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, na meer dan 150 interlands.

Na zijn tijd bij Salernitana speelt de voormalige Standard-doelman nu voor Aves in de Portugese eerste divisie. Als Ochoa geselecteerd wordt voor het WK 2026, zou dat zijn zesde deelname aan een Wereldbeker zijn, een prestatie die alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kunnen evenaren.

"Het zou geweldig zijn om dit record met hen te delen, maar ik durf me niet met hen te vergelijken, aangezien zij tot de grootste spelers in de geschiedenis van het voetbal behoren. Alleen qua statistieken is de vergelijking mogelijk", zegt Ochoa in een interview met het Portugese Lusa.

Volgt na 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 ook WK 2026?

"Het zou geweldig zijn voor zowel mij als voor Mexico om een speler te hebben die zes Wereldbekers heeft meegemaakt. Het is een haalbare droom, en ik ga alles doen om erbij te zijn in 2026. Als het niet gebeurt, zal ik daar niet verdrietig om zijn", voegt de doelman toe.

Afgelopen november stond Ochoa nog onder de lat voor Mexico, maar voor deze interlandperiode werd hij niet opgeroepen. "Het verhaal met het nationale team is nog niet voorbij. Mijn ritme en frequentie zijn niet hetzelfde als vroeger, maar zo gaat het leven. Ik blijf altijd beschikbaar, en de bondscoach weet wanneer hij me moet laten spelen en wanneer ik nodig ben om het team te helpen."