"Flauwekul van de bovenste plank": Peter Vandenbempt weet wie zich gaat redden, maar heeft ook ferme steek klaar

De Relegations Play-offs zouden nog wel eens heel spannend kunnen worden. Enkel de winnaar blijft met zekerheid in de Jupiler Pro League. Wie zal dat worden? De analisten denken dat Cercle Brugge het meeste kans maakt.

De nummers 15 en 16 zakken rechtstreeks, het nummer 14 speelt nog een dubbele barragewedstrijd en enkel de winnaar van de Relegations Play-offs is zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Makkelijke redding voor Cercle Brugge

"Cercle Brugge heeft het meeste mogelijkheden. Ik heb op geen enkel moment het idee gehad dat Cercle Brugge zich niet zou redden", aldus Peter Vandenbempt in MidMid.

"Ze gaan doen wat Charleroi vorig jaar deed en zich probleemloos redden volgens mij. Cercle Brugge heeft echt te veel kwaliteit en als ze maar één in plaats van twee spitsen hadden verkocht, dan waren ze nooit in de problemen gekomen."

Flauwekul

"Je kan blijkbaar wel je spitsen verkopen en niet echt vervangen en dan je trainer ontslaan. Dat vind ik wel logisch ... Ik lees van plaatselijke medewerkers dat het geen al te grote verrassing was, omdat de communicatie moeilijk was en er weinig begeestering was."

"Maar ik denk dan: zo iemand is dan al zo toen hij werd aangenomen? Waar is dan de screening? Flauwekul van de bovenste plank."