Beerschot straks in... Japanse handen? Investeringsgroep wil bod uitbrengen

Beerschot zou binnenkort in Japanse handen kunnen vallen. Een groep Japanse investeerders heeft zich gemeld bij de United World Group, de huidige eigenaar van de club, schrijft Sacha Tavolieri. De investeerders willen Beerschot overnemen vanaf volgend seizoen.

De United World Group, die in handen is van de Saoedische prins en miljardair Abdullah bin Musaad, staat open voor een verkoop. Wel willen ze het grootste deel van hun investering recupereren. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20 à 25 miljoen euro.

Beerschot speelt momenteel de Relegation Play-offs en staat voor de quasi onmogelijke taak om in de Jupiler Pro League te blivjen.. Een overname door de Japanse groep zou mogelijk extra middeen kunnen opleveren om de sportieve ambities kracht bij te zetten.

Het is niet de eerste keer dat Beerschot te maken krijgt met een buitenlandse overname. De club is de laatste jaren in handen geweest van verschillende investeerders, met wisselend succes. Stabiliteit en financiële slagkracht zijn cruciale factoren voor de toekomst van de club.

Voorlopig is er nog geen officiële bevestiging van de overname, maar de gesprekken zouden al begonnen zijn. De exacte plannen en visie van de Japanse investeerders voor Beerschot zijn nog niet bekend.

De supporters volgen de ontwikkelingen met argusogen. Zij hopen op een stabiel beleid en een sportieve opmars, zodat Beerschot opnieuw een vaste waarde kan worden in de Belgische eerste klasse.