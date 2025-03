Hoe komt het dat Pogba ineens de show steelt in ons amateurvoetbal? "Wij kunnen de komende weken nog veel plezier aan hem beleven"

SKN Sint-Niklaas en FC Sint-Niklaas zorgden dit weekend voor een sensationele derby in de derde provinciale van Oost-Vlaanderen. De thuisploeg won met 4-3, dankzij een indrukwekkend debuut van Mathias Pogba, de broer van wereldster Paul Pogba.

Trainer Paul Geertsen was verrast door de komst van Pogba in Sint-Niklaas. “Donderdag kreeg ik een telefoontje dat hij bij ons mocht spelen. Het was voor mij een donderslag bij heldere hemel", zegt Geertsen in Het Nieuwsblad.

"Ik was aanvankelijk sceptisch, zoals bij elke onbekende speler. Ondanks die terughoudendheid nam ik hem zondag als zestiende man mee. Toen bleek dat het ging over een kerel van 1m95 en 115 kilogram. Er zat dus een imposante figuur naast mij op de bank.”

En dat imposante figuur was in de tweede helft zeer belangrijk voor SKN Sint-Niklaas. Mathias Pogba kreeg een halfuur speeltijd, wat meteen een gamechanger werd voor de ploeg van Geertsen.

FC Sint-Niklaas kwam tien minuten voor tijd opnieuw op voorsprong na een ongelukkig afgeweken bal. Maar net op dat moment toonde Pogba waarom hij een verleden heeft in het profvoetbal. In de absolute slotfase kopte hij eerst de 3-3 binnen, om twee minuten later met een harde knal de winnende treffer te scoren.

Pogba blijft

"Dat Pogba bij ons is terechtgekomen, is een cadeautje van het nieuwe beleid. Laat hem twee of drie maanden met ons meetrainen en hij zal ook al heel wat scherper staan. Dat hij ook volgend seizoen nog in de Meesterstraat blijft, staat vast. Wij kunnen de komende weken nog veel plezier aan hem beleven", besluit Geertsen.