'Standard hoopt na Eckert Ayensa deze aankoopopties na uitleenbeurt nog te lichten'

Standard huurde dit seizoen maar liefst negen spelers van andere clubs. Daarvan waren zes deals met een aankoopoptie.

Dinsdag maakte Standard bekend dat het de optie in de huurovereenkomst van Dennis Eckert Ayensa gelicht heeft. Door om en bij het miljoen euro te betalen blijft de spits tot 2028 bij de Rouches.

Tot dinsdag had Standard ook de kans om de optie van Lazare Amani te lichten. De club wil de speler graag te houden, maar vindt 2,5 miljoen euro te veel geld. Er wordt gekeken om deze zomer tot een andere overeenkomst te komen met Union SG.

Van Alexandropoulos en Bulat zal Standard de optie volgens La Dernière Heure normaal niet lichten, ook is men best tevreden over de Griek. De prijs, iets meer dan 3 miljoen euro, zal daar voor iets tussen zitten.

Later dit seizoen volgen nog twee opties. Eind april moet Standard beslissen over het lot van Camara (aankoopoptie van 2 miljoen euro) en eind juni over Zeqiri (2,8 miljoen euro). De club zou beide spelers graag aan boord houden.