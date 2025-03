Bijna was er geen sprake van Matte Smets, Jarne Steuckers en Mathias Delorge bij STVV: "Zonder hen bestond STVV misschien niet meer"

STVV heeft de afgelopen jaren enkele jeugdspelers, zoals Matte Smets, Jarne Steuckers en Mathias Delorge, zien doorbreken naar de top van het Belgische voetbal. Maar dit succes was bijna niet mogelijk geweest dankzij de Japanners.

Dit seizoen maakt STVV Youth een nieuwe start in tweede afdeling VV. De jeugdwerking van de club kwam in 2013 in gevaar, maar dankzij de inspanningen van Jan Delorge en David Meekers kon de structuur behouden blijven.

Om de jeugdwerking te redden, werd ‘STVV Friends’ opgericht. Twintig betrokkenen brachten samen 100.000 euro bijeen om de werking draaiende te houden. Er werd grondig gesnoeid in de uitgaven, en kosten zoals busvervoer werden geschrapt.

DMM redt de jeugdwerking van STVV

In 2017 nam DMM het beheer van STVV over en werd een professionele structuur opgezet. Dit betekende een nieuwe fase voor de jeugdwerking, waarbij er opnieuw stabiliteit kwam. Jan Delorge nam later opnieuw de leiding over het jeugdbestuur en kreeg extra verantwoordelijkheden binnen de club, waaronder het beheer van de horeca en het personeel.

Volgens Delorge heeft de overname door DMM de club gered. "Van de Japanners krijgen we alle nodige middelen om de werking voort te zetten, maar we hebben niets meer in eigen hand."

"We mogen DMM dankbaar zijn. Zonder hen bestond STVV misschien niet meer. Je voelt dat die mensen het goed voor hebben", besluit Delorge in Het Belang van Limburg.